Porzucił psa przy drodze jak worek śmieci i odjechał! Zwierzę w panice ruszyło za samochodem

Dawid Piątkowski
2026-03-26 15:38

Szokujące sceny w Iłowej! Kierowca osobówki zjechał na pobocze i wyrzucił psa przy drodze. Po wszystkim odjechał. Zdezorientowane zwierzę w panice ruszyło za samochodem, próbując dogonić właściciela. Sprawa szybko trafiła na policję, a porzucony czworonóg został już odnaleziony. Udało się także namierzyć właściciela. Usłyszał już zarzuty.

Porzucił zwierzę na poboczu jak worek śmieci! Po wszystkim odjechał jak gdyby nigdy nic. Do bulwersującego zdarzenia doszło 20 marca około godziny 6 rano w okolicy supermarketu w Iłowej. Pod jeden ze sklepów podjechał samochód, z którego wysiadł pies. Kierowca zatrzymał się na poboczu, otworzył drzwi, a gdy zwierzę opuściło pojazd, bez wahania zamknął auto i odjechał, zostawiając je na pastwę losu.

Jak relacjonowali mieszkańcy w mediach społecznościowych, pies nie uciekł ani nie schował się w okolicy. Przerażone zwierzę pobiegło za samochodem, próbując dogonić swojego właściciela.

- Zwierzak jest bardzo przestraszony, zlękniony i zdezorientowany. Wciąż wraca w miejsce, gdzie został porzucony, jednak nie daje się złapać. Sprawa została zgłoszona na policję. Prosimy mieszkańców o czujność i pomoc! - informowała gmina Iłowa na oficjalnym kanale w mediach społecznościowych.

Akcja mieszkańców i policji. Pies trafił do schroniska, właściciel usłyszał zarzuty

Po nagłośnieniu sprawy ruszyła akcja poszukiwawcza. Mieszkańcy informowali, że spłoszone zwierzę wciąż krąży w okolicy, gdzie zostało porzucone, i nie pozwala się złapać. Ostatecznie udało się jednak schwytać czworonoga — poinformowała o tym gmina w mediach społecznościowych.

Pies nie wróci już do swojego właściciela. W poniedziałek, 23 marca, został odłowiony, zabezpieczony i przewieziony do schroniska w Piotrowie, gdzie czeka na nowy dom.

Jak podaje portal „Fakt”, udało się ustalić tożsamość mężczyzny odpowiedzialnego za porzucenie zwierzęcia. Policjanci namierzyli właściciela — to 49-letni mieszkaniec powiatu żarskiego. Został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem poprzez jego porzucenie.

Galeria zdjęć 4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki