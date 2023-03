Czołówka osobówki z cysterną. Zginęło kilkuletnie dziecko i mężczyzna

i Autor: policja Czołówka osobówki z cysterną. W tragicznym wypadku zginęło kilkuletnie dziecko i mężczyzna

Tragiczny wypadek

Czołówka osobówki z cysterną. W tragicznym wypadku zginęło kilkuletnie dziecko i mężczyzna

ap | PAP 15:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do tragicznego wypadku doszło we wsi Szczury w środę (8 marca 2023). Mężczyzna i kilkuletnie dziecko zginęli na miejscu. Ranną kobietę przewieziono do szpitala – poinformowała w środę PAP oficer prasowy ostrowskiej policji podkom. Małgorzata Michaś.