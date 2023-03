i Autor: Schronisko dla zwierząt w Kaliszu

Jak tak można?!

Kalisz. Przywiązał psa do latarni i dołączył kartkę "do zabrania"! 34-latek uszłyszał zarzuty

mrok | ago 11:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ludzie potrafią być okrutni! Mężczyzna z Kalisza (woj. wielkopolskie) porzucił swojego psa, przywiązał go do słupa i zostawił kartkę „do zabrania”. Mężczyzna został już zidentyfikowany przez policję. Co mu grozi? Szczegóły w artykule.