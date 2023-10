Pociąg nadjeżdżał, szkolny autobus wjechał pod rogatki. Jest nagranie

Patrzyków. Chwile grozy na przejeździe kolejowym

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 19 października na przejeździe kolejowym Patrzykowie k. Konina. Czerwone światła migały, ale 60-letni kierowca szkolnego autobusu zignorował to i wjechał pod zamykające się rogatki. Całe szczęście, że poza kierowcą nie było nikogo w środku. Film z całej tej sytuacji opublikowały w serwisie YouTube Polskie Koleje Państwowe. Na nagraniu widać, że autobus nie miał szans przejechać pod szlabanami. Autobus stanął tuż przy torach, a jedna z opadających rogatek zahaczyła o dach pojazdu. Po chwili do przejazdu zbliżył się pociąg towarowy. Przejechał powoli przez skrzyżowanie szyn z drogą. Z kolei kierowca autobusu wycofał pojazd, aby rogatki mogły opaść. Całe nagranie poniżej.

Po tej sytuacji szlabany w Pietrzykowie, szlabany zostały uszkodzone, a ich naprawa trwała ok. dwie godziny. Kierowca autobusu za swoje zachowanie stracił prawo jazdy, a za popełnione wykroczenie odpowie teraz przed sądem.