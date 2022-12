Pedofil z katolickiego przedszkola znaleziony martwy. Jego ciało wisiało w lesie. Mikołaj T. nie zdążył trafić do więzienia

Dramatyczne sceny rozegrały się na leszczyńskim dworcu, a konkretnie na peronie 2, gdzie zatrzymał się pociąg pospieszny relacji Przemyśl-Gdynia. Ok. godziny 14:00 próbował do niego wsiąść pasażer, który wcześniej wyszedł na chwilę na peron. 40-letni mężczyzna z województwa kujawsko-pomorskiego został potrącony przez odjeżdżający pojazd kolejowy i doznał poważnych obrażeń. - Z informacji z zawiadomienia wiedzieliśmy, że osoba jest przytomna i znajduje się pod pociągiem. Doszło do amputacji jednej z nóg, druga poniosła obrażenia - powiedział Jakub Stryjak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, cytowany przez Radio ESKA.

Karetka przewiozła mężczyznę do szpitala. Jego stan był oceniany jako ciężki. Sprawę badają policja oraz komisja ds. badania wypadków kolejowych. Pociąg pojechał dalej, ale zatrzymał się niedaleko Leszna. Pojazd został wycofany na teren dworca, a pasażerowie przeniesieni do innych pociągów. Do sprawy będziemy wracać.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.