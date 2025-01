Wyrzucił na ruchliwą ulicę worek, w którym był pies! Wszyscy w szoku. "Potwór, nie człowiek"

- To bardzo traumatyczne przeżycie dla zwierzęcia. Wyrzucanie psa (...) może skończyć się nie tylko śmiercią zwierzęcia ale też doprowadzić do wypadku samochodowego – powiedział PAP kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu Jacek Kołata. Dodał, że choć za znęcanie nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia, w szczególnych przypadkach - do pięciu, to porzucanie zwierząt nie należy do rzadkości.