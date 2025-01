Gigantyczna wygrana w zdrapce LOTTO! Fuksiarz w sekundę stał się bogaczem. Miliony na koncie

To duża kasa!

Zdrapka Lotto - w Kielcach mamy nowego milionera! We wtorek (28 stycznia) odnotowano tam główną wygraną w zdrapce WIELKA PENSJA BANKIERA. Mieszkaniec Kielc pewnie był w niemałym szoku, gdy zdrapał całe pole gry i ujrzał symbole dające główną wygraną. Efekt? Informacja, że wygrał... 2 miliony złotych! Fuksiarz za kartonik zapłacił zaledwie 30 zł. Można mu tylko zazdrościć. Na rękę będzie to jakieś 1 800 000 złotych, bo zgodnie z prawem główne wygrane w Lotto, jeżeli przekraczają kwotę 2280 zł, są opodatkowane 10 procentowym podatkiem dochodowym. To zdecydowanie najwyższa w ostatnich tygodniach wygrana w zdrapkach Lotto. Ta sztuka udała się 4 listopada 2024, kiedy ktoś wygrał w zdrapce GIGA 7 właśnie 2 miliony złotych.

Szczęśliwa zdrapka została kupiona w punkcie Lotto przy Śląska 6 w Kielcach. W zdrapkach WIELKA PENSJA BANKIERA nie ma już wygranych po 2 000 000. Z wysokich kwot zostały "tylko" dwie zdrapki warte 50 tysięcy złotych.

