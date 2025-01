Główna wygrana w zdrapce LOTTO. Wybuch radości, a potem rozczarowanie. Miało być więcej!

Zatrzymano podejrzanych o porwanie strusia Zenka! Właściciel nie kryje emocji. "Czym to biedne zwierzę im zawiniło!?"

Wygrana w zdrapce Lotto. Szczęściarz z Poznania kupił kartonik za 5 zł i wydrapał na nim główną wygraną w wysokości... 85 tysięcy złotych. Nie jest to pół miliona, które ktoś niedawno wygrał w innej zdrapce, ale taki nagły zastrzyk gotówki na pewno zadowoli każdego. Zdrapka została kupiona w środę 15 stycznia w punkcie Lotto przy ul. Mrągowskiej 3 w Poznaniu. Do tej pory w zdrapce KRZYŻÓWKA XL odnotowano tylko 3 główne wygrane. Jak informuje Totalizator Sportowy, pozostało jeszcze 9 wygranych po 85 tysięcy złotych. Farciarz może cieszyś się z nadchodzącego wpływu na konto, ale musi pamiętać, że zgodnie z prawem, 10 procent z tej kwoty trafi do Urzędu Skarbowego. Powód? Główne wygrane w Lotto, jeżeli przekraczają kwotę 2280 zł, są opodatkowane 10 procentowym podatkiem dochodowym. Ostatecznie więc mieszkaniec Poznania wzbogaci się o trochę ponad 76 tysięcy złotych. Za te pieniądze można np. wymienić samochód, zrobić remont lub nadpłacić kredyt.

Ostatnie wysokie wygrane w zdrapkach Lotto padły m.in. w następujących miejscowościach Bełchatów (40 tys. złotych), Katowice (pół miliona złotych), Żuromin (pół miliona złotych), powiat łęczycki (72 tys. złotych). A Wy kupujecie czasem zdrapki Lotto? Zagłosujcie w naszej sondzie.

