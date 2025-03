Kielce znów wsiadają na rower miejski. Tyle jednośladów jest do dyspozycji

Autor:

Ruszył sezon Kieleckiego Roweru Miejskiego

To kolejny sezon Kieleckiego Roweru Miejskiego. Od 15 marca dostępnych jest 300 rowerów: 255 jednośladów tradycyjnych, 30 elektrycznych, 5 tandemów i 10 elektrycznych rowerów cargo. Jak poinformowała PAP Barbara Sipa, rzecznik prezydenta Kielc, w 2024 r. jednoślady były wypożyczane ponad 100 tysięcy razy. Miłośnicy dwóch kółek spędzili na nich łącznie ponad 47 tysięcy godzin i przejechali 326 tysięcy kilometrów. Najpopularniejsze stacje, gdzie były wypożyczane rowery to:

al. Solidarności Politechnika,

Warszawska Galeria,

Rynek, Zagórska,

Planty,

Warszawska Politechnika.

Rowery można wypożyczać z 57 stacji rozmieszczonych w całym mieście. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie kielce.bike.

Wyjątkiem są rowery elektryczne typu cargo, które zgodnie z regulaminem wypożyczane są indywidualnie, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji telefonicznej. Można to zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Żeby zarezerwować cargo, należy zadzwonić pod numer telefonu +48 664 027 138, wskazując godzinę odbioru roweru. Rezerwacja nie jest możliwa za pomocą aplikacji. Wypożyczenia oraz zwroty rowerów elektrycznych cargo dokonywane są jedynie przy siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1.

Rowerem miejskim można się wybrać się na przejażdżkę poza Kielce, ale trzeba go zwrócić na stację w strefie funkcjonowania Kieleckiego Roweru Miejskiego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku na miłośników jednośladów naliczane będą kary od 200 do 1000 zł.

Korzystanie z miejskich rowerów jest bardzo proste. Wystarczy pobrać aplikację Roovee, którą można bezpłatnie zainstalować na smartfonie. Następnie należy zasilić konto przelewem lub kartą. Kolejnym krokiem jest zeskanowanie kodu QR z kierownicy lub blokady nad tylnym kołem i rozpoczęcie jazdy. Po zakończeniu korzystania z roweru użytkownicy muszą pamiętać o domknięciu ręcznie blokady i zakończeniu przejazdu w aplikacji.

– podkreśliła rzeczniczka prezydenta Kielc.

Rower można także wypożyczyć także za pomocą SMS, poprzez wysłanie wiadomości o treści „start numer_roweru”, np. „start 1627629”, na numer telefonu +48 500 70 70 70.

Kielecki Rower Miejski - cennik

Cennik wypożyczania rowerów jest niezmienny. Pół godziny jazdy rowerem standardowym kosztuje 1 zł, kolejne pół godziny także 1 zł, druga rozpoczęta godzina 2 zł, trzecia 3 zł, a każda kolejna rozpoczęta godzina 4 zł. Wypożyczenie roweru elektrycznego na pół godziny kosztuje 1,5 zł, a cargo lub tandemu 2 zł.

Wszystkie informacje oraz regulamin Kieleckiego Roweru Miejskiego dostępne są na stronie kielce.bike.

