O tej godzinie w całej Polsce zawyją syreny. Wiemy, jaki jest powód!

2025-09-22

W związku z tą tragiczną śmiercią strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wystosował apel do wszystkich jednostek o uczczenie pamięci zmarłego druha. Dziś, 22 września 2025 roku, o godzinie 18:00, we wszystkich jednostkach zostaną włączone sygnały świetlno-dźwiękowe. To symboliczny gest, aby wspólnie oddać hołd strażakowi, który odszedł na wieczną służbę.

Syreny alarmowe w całym kraju. Hołd dla zmarłego strażaka

To wyraz solidarności i szacunku dla tych, którzy z narażeniem życia niosą pomoc innym. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP zaapelował o godne uczczenie pamięci zmarłego druha Sławomira Nocunia. Prośba o włączenie sygnałów świetlno-dźwiękowych we wszystkich jednostkach PSP ma być wyrazem wdzięczności dla jego poświęcenia i służby. Gest ten ma na celu zjednoczenie strażaków w całym kraju w żałobie i wspólnym oddaniu hołdu zmarłemu koledze. Syreny alarmowe zabrzmią w całej Polsce w poniedziałek, 22 września o godz. 18:00.

Sławomir Nocuń był cenionym strażakiem ochotnikiem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie. Jego śmierć to ogromna strata dla lokalnej społeczności i całej strażackiej rodziny. Druh Nocuń był symbolem poświęcenia i oddania służbie drugiemu człowiekowi. Jego koledzy wspominają go jako wzorowego strażaka, zawsze gotowego do niesienia pomocy.

Komunikat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP

- W związku ze śmiercią druha Sławomira Nocunia, strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (pow. pińczowski), który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas działań ratowniczych – zwracamy się z prośbą do wszystkich jednostek OSP i PSP o oddanie Mu hołdu 22 września 2025 r. (poniedziałek) o godz. 18:00:

  • uruchomienie syreny alarmowej sygnałem ciągłym przez 1 minutę,
  • włączenie sygnałów świetlno–dźwiękowych w pojazdach pożarniczych.

Niech ten wspólny gest będzie wyrazem naszej pamięci, wdzięczności i solidarności strażackiej rodziny. Druh Sławomir odszedł na wieczną służbę – Cześć Jego Pamięci.

