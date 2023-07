Mariusz M. doprowadził do drogowej masakry. Był pijany, miał zakaz, do aresztu nie pójdzie

Drogowy horror!

Pijany przejechał przez przejazd kolejowy i wjechał czołowo w opla. Kierowca zginął, sprawca bez aresztu

Wracamy do szokującego wypadku w świętokrzyskich Brzezinach, który miał miejsce 6 lipca około godz. 18.00. Jak ustalono, pijany Mariusz M. wjechał z impetem na przejazd kolejowy, uderzył czołowo w opla corsę i doprowadził do karambolu z udziałem aż czterech aut. Jednak osoba, kierowca wspomnianego opla, zginęła na miejscu. Dwie trafiły do szpitala. Mimo tych wszystkich faktów sąd nie zdecydował się aresztować 43-latka.