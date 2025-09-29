Nie żyje 8-latka potrącona przez kierującą fiatem! Tragiczne wieści ze szpitala

Tragiczny wypadek w Prusinowicach z udziałem 8-letniej dziewczynki.

Dziecko wbiegło pod nadjeżdżający samochód, doznając poważnych obrażeń.

Niestety, mimo wysiłków lekarzy, 8-latka zmarła w szpitalu.

Prusinowice. Nie żyje 8-latka potrącona przez kierującą fiatem

Informację o śmierci 8-latki potwierdziła w rozmowie z serwisem Echodnia.eu komisarz Ewelina Wrzesień, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziewczynka została poważnie ranna w poniedziałek, 22 września, w wypadku w Prusinowicach.

- Dziś około godziny 14:00 w miejscowości Prusinowice doszło do zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 8-letnia dziewczynka wbiegła nagle pod nadjeżdżający pojazd marki Fiat, którym kierowała 30-letnia kobieta - informowała wstępnie policja.

8-latka została zabrana z miejsca zdarzenia do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W piątek, 26 września, placówka przekazała, że dziewczynka zmarła.