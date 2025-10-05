Rolnik rozdaje paprykę za darmo! Ceny w skupie to dramat. „Większy jest koszt transportu niż ten zarobek”

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-05 9:13

Rolnik z województwa świętokrzyskiego, zmuszony są do dramatycznych kroków. Cena, jaką oferują skupy za kilogram papryki, jest tak niska, że nie pokrywa nawet kosztów transportu. Maciej Siekiera, właściciel plantacji w Gałkowicach, w rozmowie z Interią mówi wprost: „Jest tragedia, większy jest koszt transportu niż ten zarobek”. W desperacji rolnik ogłosił w internecie tzw. samozbiór, zapraszając wszystkich chętnych do zbierania papryki za darmo.

Gałkowice, malownicza miejscowość w pobliżu Sandomierza, stały się symbolem kryzysu w rolnictwie. To właśnie tutaj, na swojej plantacji, Maciej Siekiera zmuszony jest do podejmowania trudnych decyzji. Mężczyzna od lat zajmuje się uprawą warzyw i owoców, jednak to papryka stała się symbolem tegorocznych problemów.

„Mam ponad 2 ha plantacji papryki i nie ma tu mowy o zarobku” – tłumaczy rolnik w rozmowie z Interią. „Zbierając kilogram papryki, dostaje się za nią na skupie 40 groszy. A przecież ja musiałem ją zasiać, wyhodować, doglądać, trzeba było wokół tego chodzić. Wynajem pracowników do zbioru jest wykluczony. Nie ma mowy o zarobku, strata jest olbrzymia”.

MINISTER ROLNICTWA APELUJE: KUPUJ OD ROLNIKA, NIE W SIECI!

Samozbiór papryki hitem w regionie. Rolnicy wolą oddać plony za darmo, niż dopłacać do interesu

W obliczu dramatycznej sytuacji Maciej Siekiera zdecydował się na desperacki krok i ogłosił w internecie samozbiory. Każdy, kto chciał, mógł przyjechać na jego pole i zebrać tyle papryki, ile zdoła unieść.

„Niech przyjeżdża każdy, kto chce. Można zabrać tyle, ile można unieść. Lepiej, żeby ktoś to wziął i zjadł, niż żeby zmarniało na polu” – mówi rolnik w rozmowie z Interią.

Akcja spotkała się z ogromnym odzewem ze strony mieszkańców regionu. Na polach pana Macieja pojawiły się tłumy ludzi, którzy z entuzjazmem zbierali czerwone warzywa. Samozbiór stał się nie tylko sposobem na uratowanie części plonów, ale również okazją do zwrócenia uwagi na trudną sytuację rolników.

Rolnik rozdają paprykę za darmo! Ceny na skupie to dramat
ŚWIĘTOKRZYSKIE