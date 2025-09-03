"Wesele w Dubaju" w szkole wywołało skandal

Przypomnijmy, podczas uroczystości dzieci zaśpiewały fragment piosenki "Wesele w Dubaju" zespołu Daj To Głośniej. Ogromne oburzenie wywołał tekst piosenki: "W Dubaju w hotelu, na swoim weselu będę pijana, będę pijana (...) Od Warszawy, po Abu Dhabi, tak się kur** Polska bawi".

Nagranie z występu szybko obiegło internet, wywołując falę negatywnych reakcji. Sprawę nagłośnił m.in. miejski radny Konrad Rączka, który udostępnił nagranie. Jego zdaniem, taki repertuar jest niedopuszczalny w szkole i stanowi zły przykład dla dzieci.

„Czy o taką edukację chodzi? Jako rodzic, jako członek komisji edukacji, ja się nie godzę. Czuję się zażenowany. W pewnym momencie miałem ochotę to przerwać”

- pytał radny.

Przedstawiciele Gminy Starachowice poinformowali, że przeprowadzili już rozmowę dyscyplinującą z dyrekcją szkoły.

"W pełni podzielamy opinię, że piosenka zawierająca treści nieodpowiednie nie przystoi uczniom – zarówno najmłodszych, jak i starszych klas – i nie może być promowana w środowisku szkolnym. Jesteśmy stanowczo przeciwni propagowaniu wśród dzieci i młodzieży niepożądanych wzorców zachowań"

- czytamy m.in. w opublikowanym oświadczeniu.

Nowacka reaguje na skandal w Starachowicach

Do sprawy odniosła się ministra edukacji Barbara Nowacka.

- Kurator świętokrzyski przeprowadza kontrolę doraźną, czy była to inwencja młodych, czy może nie zostali dopilnowani, a powinni. Promowanie alkoholu i pijaństwa nie jest niczym dobrym – powiedziała Barbara Nowacka na antenie RMF FM.

Ministra dodała, że ten jeden "incydent", który nie powinien się zdarzyć, nie zmienia jej "niezłomnego stanowiska, że musimy ufać nauczycielom".

- 99,9 proc. inauguracji przebiegło dobrze, szczęśliwie i radośnie i bez incydentów – stwierdziła Barbara Nowacka w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Szkoła tłumaczy się z "Wesela w Dubaju": "To była przestroga!"

Jak poinformowała w rozmowie z "Super Expressem" Barbara Bedorf, wicedyrektorka placówki, piosenka, którą wykonały dzieci, była tylko częścią większej całości, a fragment, który trafił do internetu, był wyrwany z kontekstu.

- To była interpretacja, to było odniesienie, to była przenośnia - nasze intencje były zupełnie inne, niż to zostało przedstawione w przestrzeni publicznej. Należałoby obejrzeć cały program artystyczny, żeby się odnieść do tego fragmentu. Kontekst całości był taki: jeżeli nie będziemy pracowali nad sobą, jeżeli nie będziemy się rozwijali w dobrym kierunku, jeżeli nie będziemy promowali dobrych rozwiązań i dobrych zachowań, to dojdzie do takiej sytuacji, jaka została przedstawiona w piosence. Jej wykonanie było swego rodzaju przestrogą na przyszłość – poinformowała Barbara Bedorf.

Jak dodaje wicedyrektorka, „ktoś zrobił z powyższego nagrania użytek, pewnie na własne potrzeby”, ale w tym przypadku odbyło się to również kosztem dzieci i kosztem dobrego imienia szkoły. Niezależnie od powyższego szkoła uznaje krytykę, jaka spotkała ją za całe zdarzenie.

