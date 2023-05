Pijany i naćpany wjechał w weselników. Z szóstki w punto przeżył tylko 15-latek

Wypadek w Boksycce, nie żyje pięć osób

Tragedia rozegrała się na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Boksycka. W niedzielę, 28 maja przed 5.00 rano doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów. Osobowy mercedes zjechał an przeciwległy pas i uderzył w fiata punto. Pierwszym z pojazdów podróżował 37-letni Piotr M., podejrzany o spowodowanie wypadku. Drugim jechało sześć osób, co nie było zgodne z przepisami. Wszyscy wracali z wesela. Byli to 72-letni kierowca, 38-letnia kobieta i jej 43-letni mąż, ich 19-letni syn wraz z 18-letnią towarzyszką i drugi syn, 15-latek. Tylko ten ostatni przeżył wypadek. Pozostali zginęli. Na miejscu zdarzenia pracowała straż pożarna, policja, prokurator. Zebrano materiał dowodowy. Ciała pięciu ofiar zabezpieczono do sekcji, które odbywały się w poniedziałek i we wtorek.

Piotr M. z zarzutami

Piotr M. został zatrzymany w poniedziałek. Tego dnia prokuratura przeprowadziła z nim czynności. Krew mężczyzny zabezpieczono do badań na obecność alkoholu i narkotyków. Wyniki są druzgocące. - Prokurator zebrał materiał dowodowy, który dał podstawy do przedstawienia w dniu wczorajszym Piotrowi M. zarzutu spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków, ze skutkiem śmiertelnym – powiedział dla Radia Ostrowiec Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Śledczy wnieśli o tymczasowy areszt. Sąd pozytywnie rozpatrzył ten wniosek. Piotr M. nie złożył żadnych wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia.