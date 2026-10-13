W mieszkaniu na Osiedlu Pod Dalnią znaleziono ciała 52-letniej kobiety i jej dwóch synów w wieku 17 i 18 lat.

Na balkonie wisiało ciało 55-letniego mężczyzny. Zauważyła je sąsiadka, która wyszła rozwiesić pranie.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że mężczyzna mógł zabić bliskich, a następnie odebrać sobie życie.

Przy ciałach warował pies rodziny. Sąsiedzi mówią, że domownicy byli spokojni i mieszkali na osiedlu od ponad 20 lat.

Ciało 55-letniego Andrzeja K. wisiało na balkonie. Zauważyła je sąsiadka z piętra niżej. Wyszła jak co rano na balkon, wywiesić pranie. Zobaczyła wiszące nogi. Na początku nie pomyślała, że to ciało mieszkającego wyżej sąsiada, lecz po chwili dotarło do niej, że piętro wyżej mogło dojść do tragedii. Zawiadomiła służby. Strażacy przyjechali pod wskazany adres, siłą weszli do zamkniętego od środka, do mieszkania na drugim piętrze.

W środku znajdowały się ciała 52-letniej Moniki K., jej syna Marcina oraz Rafała. Obok nich warował pies, owczarek niemiecki Duna. Na balkonie na haku służącym do mocowania flagi wisiało ciało Andrzeja K. Śledczy od razu przystąpili do oględzin. Wstępne ich wstępne ustalenia wskazują na to, że Andrzej K. zabił żonę, synów, a następnie popełnił samobójstwo.

Oszczędził tylko psa.

To bardzo spokojna, sympatyczna i miła rodzina. Mówią o rodzinie K.... sąsiedzi. Mieszkali tu na osiedlu od przeszło 20 lat. - Nigdy w tym domu nie było interwencji policyjnej - mówi Jerzy Biernacki, sąsiad. Dodaje, że z Andrzejem spotykał się bardzo często na spacerach z psem. Nigdy nie zauważył, aby ten człowiek miał jakiekolwiek problemy. Był spokojny, sympatyczny, zawsze chętnie zamienił dwa zdania. 55-latek pracował jako ochroniarz i kierowca u jednego z kieleckich biznesmenów. Jego żona od kilku lat nie pracowała, zajmowała się domem. Synowie byli już praktycznie dorośli. Skończyli szkoły podstawowe i kontynuowali naukę. Jeden z nich uczył się grać na pianinie. Nieoficjalnie wiadomo, że Andrzej K. zabił rodzinę siekierą.

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