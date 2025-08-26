Pacjent ważący prawie ćwierć tony przeszedł operację bariatryczną w Kielcach.

Zabieg, choć trudny, przebiegł bez komplikacji, a pacjent szybko wrócił do zdrowia.

Otyłość to choroba przewlekła, a operacje bariatryczne to skuteczna metoda leczenia, która poprawia zdrowie i jakość życia.

Jakie wyzwania stoją przed pacjentami bariatrycznymi i dlaczego operacja to nie wszystko?

Kielce. Pacjent ważący prawie ćwierć tony przeszedł operację w szpitalu

Zabieg przeprowadzili doświadczeni specjaliści z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej – dr n. med. Piotr Bryk i dr n. med. Magdalena Kołomańska. Wskaźnik masy ciała (BMI) pacjenta przekraczał wszelkie normy, osiągając wartość ponad 72 kg/m kw. (dla porównania, norma BMI wynosi od 18,5 do 24,9 kg/m kw.). Do operacji mężczyzna przygotowywał się przez sześć miesięcy, podczas których uczestniczył w konsultacjach dietetycznych i psychologicznych, a także przeszedł szereg kompleksowych badań.

Sama operacja trwała około dwóch godzin, czyli dwa razy dłużej niż w przypadku standardowych procedur. Wynikało to głównie ze złożonego przygotowania i procesu wybudzania pacjenta.

- To rekordowy przypadek w historii szpitala, natomiast warunki śródoperacyjne były podobne jak u pacjentów o mniejszej masie ciała. Dzięki zespołowi anestezjologów i wzorcowej współpracy z zespołem bloku operacyjnego wszystko przebiegło bez komplikacji – podkreślił dr Bryk.

Po operacji pacjent czuł się dobrze. Już w dniu zabiegu mógł pić wodę, a następnego dnia był w pełni samodzielny. W drugiej dobie po operacji został wypisany do domu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przypomina, że otyłość to choroba przewlekła, której nie można wyleczyć jedynie silną wolą. Nieleczona otyłość prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak cukrzyca, choroby serca, nowotwory czy depresja. Szacuje się, że w 2025 roku około 30 proc. dorosłych Polaków będzie zmagać się z otyłością.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wykonuje się rocznie około 100 operacji bariatrycznych. Należy jednak pamiętać, że zabieg nie jest pierwszym krokiem w walce z otyłością. Pacjenci muszą przejść przez cały proces przygotowania, który obejmuje naukę prawidłowych zasad żywienia i zdrowego stylu życia. Dopiero wtedy operacja ma szansę przynieść długotrwałe efekty.

- Utrata 20–30 proc. masy ciała czy połowy nadmiernych kilogramów to sukces” – mówi dr Bryk. Jeszcze ważniejsze są jednak korzyści zdrowotne, które wynikają z operacji. „Nie chodzi tylko o utracone kilogramy, ale przede wszystkim lepszą kontrolę chorób towarzyszących, bo bardzo wielu chorych odstawia leki na nadciśnienie, na cukrzycę – zaznaczył lekarz.

Mimo swojej skuteczności operacje bariatryczne wciąż budzą wiele kontrowersji i są owiane mitami.

- W społeczeństwie wciąż panuje przekonanie, że »jakby mniej jadł, to byłby szczupły«. To krzywdzące uproszczenie. To nie wina tych ludzi. Ich metabolizm i odczuwanie głodu działają zupełnie inaczej. Oni nie są otyli dlatego, że jedzą tylko, tylko jedzą dlatego, że są otyli – wyjaśnia dr Bryk.

Lekarz zwraca również uwagę na to, że pacjenci wstydzą się swojej choroby.

- Ci ludzie podejmują ogromny wysiłek, przechodzą wieloetapowe leczenie, a mimo to boją się mówić o swoim problemie, bo spotykają się z falą niezrozumienia i hejtu – dodaje.

Zarówno lekarze, jak i pacjenci często podkreślają brak wiedzy na temat otyłości wśród części środowiska medycznego.

- Wielu chorych trafia do nas z polecenia innych pacjentów, którzy przeszli tę drogę. To oni są dziś największym wsparciem – mówi specjalista.

Rzeczniczka szpitala, Anna Mazur-Kałuża, poinformowała, że placówka planuje utworzenie poradni bariatrycznej, aby jeszcze skuteczniej pomagać chorym.

- Szpital posiada zespół specjalistów oraz zapewnia odpowiednie warunki, aby móc skutecznie leczyć tę niebezpieczną chorobę. Takie trudne przypadki pokazują, że profilaktyka i szybka reakcja są absolutnie kluczowe – podkreśliła rzeczniczka.