Michał jechał autem z żoną i czwórką dzieci. W pojazd uderzyl pociąg, doszło do tragedii

Wypadek w Miłogoszczy

5 lipca na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Borkowicach na stacji Miłogoszcz doszło do wypadku z udziałem samochodu marki mercedes i pociągu PKP Intercity. Kiedy samochód przejeżdżał przez torowisko, uderzył w niego pociąg z setką pasażerów. W aucie znajdowało się sześć osób - dwie dorosłe i czwórka dzieci. Niestety, 35-letni kierowca zginął na miejscu. Jego 34-letnia żona trafiła do szpitala, podobnie jak czwórka pociech w wieku 11, 9 i 2 lat oraz 4 miesięcy. Nikt z pociągu nie ucierpiał w zdarzeniu. Jak udało nam się ustalić, rodzina podróżowała z Niemiec do bliskich w Polsce. Mieli zaledwie dwa kilometry do celu, kiedy doszło do tragedii. Policja od dawna apelowała o wprowadzenie zmian na przejeździe koło stacji Miłogoszcz. PKP odniosło się do tej sprawy.

Michał osierocił czwórkę dzieci. Trwa zbiórka dla rodziny

Jak się okazało, w wyniku wypadku na wspomnianym przejeździe zginął 35-letni Michał, a jego żona Joasia i czwórka dzieci trafili do szpitala. Kobieta musiała przejść operację, po której konieczna będzie kosztowna rehabilitacja. - Pomoc jest także potrzebna dla jej 11-letniej córki Angeliny, która przeszła operację rekonstrukcji czaszki. Przed nią długa droga rehabilitacji, która na pewno będzie wymagała nakładu finansowego - informują przyjaciele rodziny. Dodają, że 9-letnia siostra Angeliny ma wybite ząbki. Najmniejsze dzieci Michała i Joasi były poobijane, ale ich życiu nic nie zagraża.

- W tym koszmarnym wypadku ucierpiała cudowna rodzina, która jest bardzo ważna dla mnie. (...) Jeszcze raz proszę Was o wsparcie i wierzę, że razem damy radę pomóc Asi i jej dzieciom. Udostępniajmy i pomagajmy bo dane dobro zawsze powróci - prosi przyjaciółka rodziny. Każdy, kto chce wspomóc rodzinę, może to zrobić TUTAJ.

Tragiczny wypadek na przejeździe. Zobacz zdjęcia