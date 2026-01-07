Szczecinek: Darmowa komunikacja miejska przechodzi do historii?

Bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi zostały wprowadzone w Szczecinku w 2018 roku. Początkowo kosztowały one budżet miasta około 6,5 miliona złotych rocznie, ale obecnie kwota ta wzrosła do ponad 12 milionów. Władze miasta argumentują, że dalsze utrzymywanie darmowej komunikacji miejskiej byłoby zbyt dużym, a wręcz niebezpiecznym obciążeniem finansowym dla samorządu.

Płatna komunikacja miejska w Szczecinku: Kto zapłaci za bilety?

Decyzja o powrocie do płatnych biletów autobusowych została podjęta przez szczecinecką Radę Miasta po długiej i burzliwej debacie. Za przywróceniem częściowej odpłatności głosowało 9 radnych, 8 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Nie wszyscy jednak będą musieli płacić za przejazdy. Darmowe przejazdy zostaną utrzymane dla osób powyżej 65. roku życia, które posiadają kartę mieszkańca, oraz dla dzieci do lat 7.

Ceny biletów i prognozowane wpływy

Mieszkańcy Szczecinka posiadający kartę „Mój Szczecinek” za 50-minutowy bilet zapłacą 3 złote. Dla pozostałych pasażerów cena biletu wyniesie 6 złotych. Władze miasta szacują, że wpływy z biletów w pierwszym roku obowiązywania zmian wyniosą ponad 1,2 miliona złotych.

Szczecinek: Powrót do płatnej komunikacji miejskiej – co to oznacza dla mieszkańców?

Decyzja o powrocie do płatnej komunikacji miejskiej w Szczecinku z pewnością wpłynie na budżety wielu mieszkańców. Z drugiej strony, władze miasta argumentują, że jest to konieczne dla zapewnienia stabilności finansowej miejskiego przewoźnika i rozwoju komunikacji miejskiej w przyszłości.

