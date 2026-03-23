Mielno pustoszeje przed sezonem. Słynna "polska Ibiza" zmienia swoje oblicze

Transformacja Mielna z imprezowni w oazę spokoju

Przez długie lata to właśnie tutaj zjeżdżała się młodzież, by bawić się do białego rana, a miejscowość zasłużenie nosiła miano "polskiej Ibizy". Kluby pękały w szwach, a nadmorskie deptaki tętniły intensywnym życiem przez całą dobę. Z czasem jednak ten rozrywkowy charakter zaczął ustępować miejsca zupełnie innym formom wypoczynku. Dziś coraz częściej promuje się tu błogi relaks i spokój, co widać szczególnie wyraźnie w okresie poprzedzającym letni szczyt turystyczny.

Puste plaże w Mielnie na początku wiosny

Kiedy odwiedziliśmy Mielno w niedzielę, 22 marca 2026 roku, naszym oczom ukazał się niecodzienny widok. Mimo sprzyjającej aury i pięknego zachodu słońca, na plaży przebywała jedynie garstka spacerujących. Oczywiście można to tłumaczyć niedawnym początkiem kalendarzowej wiosny oraz faktem, że do pełni lata pozostało jeszcze kilka miesięcy. Dodatkowo znaczna część lokali gastronomicznych wciąż pozostaje zamknięta, oczekując na falę urlopowiczów i wyższe temperatury. Mimo to, w miejscu słynącym niegdyś z największego gwaru nad Bałtykiem, tak rażąca pustka budzi spore zdziwienie, co dokładnie ilustruje przygotowana przez nas galeria zdjęć.

Mielno wiosną 2026

Nowe inwestycje w Mielnie

Modyfikacje wizerunkowe dostrzec można również podczas spaceru uliczkami z dala od samej plaży. W rejonie ulicy Wojska Polskiego oddano do użytku nowoczesny skwer, wyposażony w ławki i plenerową siłownię, który idealnie nadaje się do rekreacji na świeżym powietrzu.

W całym kurorcie trwają też intensywne prace budowlane przy nowych obiektach noclegowych, a wiele restauracji przeszło gruntowną modernizację, zyskując zdecydowanie bardziej prestiżowy wygląd. Wszystkie te inwestycje zwiastują, że w nadchodzącym sezonie wczasowicze doświadczą wyższego standardu usług, który powoli upodabnia Mielno do najbardziej luksusowych destynacji nad Morzem Bałtyckim.

Zlot Morsów w Mielnie