Potknął się i nadział się na stalowy pręt. 49-latek w szpitalu

Potknął się i nadział się na pręt

Do zdarzenia doszło w czwartek, 4 września, około godziny 16:30, na budowie przy ulicy Kolejowej w Dygowie. 49-letni mężczyzna podczas pracy potknął się i wbił sobie pręt zbrojeniowy w udo w okolicy pachwiny.

Reakcja kolegów była natychmiastowa

W kluczowym momencie błyskawicznie zareagowali koledzy z pracy. Jak informuje lokalny portal miastokolobrzeg.pl, udzielili oni pierwszej pomocy rannemu robotnikowi. Z uwagi na obfite krwawienie, założyli mu opaskę uciskową. Na miejsce wypadku wezwano strażaków z OSP Dygowo oraz zespół ratownictwa medycznego.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Z uwagi na bardzo poważne obrażenia, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Po przybyciu na miejsce, załoga podjęła decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu rannego mężczyzny do szpitala w Koszalinie.

