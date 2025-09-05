Tragiczny pożar w Gdańsku-Wrzeszczu. Spłonęło całe poddasze. Nie żyje jedna osoba

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-05 8:26

W Gdańsku-Wrzeszczu doszło do tragicznego pożaru kamienicy przy ulicy Hallera 118. W wyniku pożaru zginął jeden z lokatorów, a 40 osób musiało opuścić swoje mieszkania. Ogień strawił poddasze oraz znaczną część dachu budynku. Służby ratunkowe przez kilka godzin walczyły z żywiołem. Co było przyczyną tragedii?

Super Express Google News

Pożar kamienicy. Płomienie buchały z dachu

Do zdarzenia doszło w piątek, 5 września, wczesnym rankiem. Około godziny 4:42 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania na poddaszu kamienicy przy ul. Hallera 118 w Gdańsku.

Na miejscu strażacy zastali już rozwinięty pożar. Płomienie wydobywały się z dachu kamienicy, a sytuacja była bardzo poważna.

Polecany artykuł:

Olek obudził rodziców i uratował całą rodzinę z pożaru! 11-letni bohater z Pust…

Nie żyje jeden z lokatorów

W trakcie akcji ratowniczej z płonącego mieszkania wydobyto mężczyznę. Niestety, pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się go uratować.

Z budynku ewakuowano około 40 osób. Dla poszkodowanych podstawiono autobus, w którym mogli schronić się przed zimnem i oczekiwać na dalsze decyzje służb.

Jak doszło do pożaru na ul. Hallera?

W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległo mieszkanie na poddaszu oraz około 300 metrów kwadratowych dachu. Strażacy przez kilka godzin walczyli z ogniem, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na kolejne części budynku.

Na chwilę obecną nie wiadomo jak doszło do pożaru. Trwa ustalanie okoliczności tragicznego zdarzenia

Tragiczny pożar we Wrzeszczu
6 zdjęć
Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test
Pytanie 1 z 16
Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz:
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WRZESZCZ
POŻAR
STRAŻ POŻARNA
ŚMIERTELNY POŻAR