Pożar kamienicy. Płomienie buchały z dachu

Do zdarzenia doszło w piątek, 5 września, wczesnym rankiem. Około godziny 4:42 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania na poddaszu kamienicy przy ul. Hallera 118 w Gdańsku.

Na miejscu strażacy zastali już rozwinięty pożar. Płomienie wydobywały się z dachu kamienicy, a sytuacja była bardzo poważna.

Nie żyje jeden z lokatorów

W trakcie akcji ratowniczej z płonącego mieszkania wydobyto mężczyznę. Niestety, pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się go uratować.

Z budynku ewakuowano około 40 osób. Dla poszkodowanych podstawiono autobus, w którym mogli schronić się przed zimnem i oczekiwać na dalsze decyzje służb.

Jak doszło do pożaru na ul. Hallera?

W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległo mieszkanie na poddaszu oraz około 300 metrów kwadratowych dachu. Strażacy przez kilka godzin walczyli z ogniem, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na kolejne części budynku.

Na chwilę obecną nie wiadomo jak doszło do pożaru. Trwa ustalanie okoliczności tragicznego zdarzenia

