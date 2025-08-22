Awantura w Sławnie. 28-latkowi coś wypadło z kieszeni

Do zdarzenia doszło w Sławnie, gdzie dyżurny Komendy Powiatowej Policji otrzymał zgłoszenie o awanturze w miejscu publicznym. Na jednej z ulic miasta policjanci zastali 28-latka. Jak informuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, od początku interwencji funkcjonariusze zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie mężczyzny. W pewnym momencie z jego kieszeni, wraz z telefonem, wypadło opakowanie z białą substancją.

Co znaleźli policjanci?

- Funkcjonariusze od początku mieli podejrzenia, że są to nielegalne środki, jednak aby potwierdzić przypuszczenia zawartość torebki została zbadana - tłumaczy asp. szt. Kinga Warczak.

Okazało się, że w opakowaniu znajdowała się metamfetamina w ilości ponad 27 gramów oraz tabletki ecstasy.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzuty, a Prokuratura Rejonowa w Sławnie zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, z obowiązkiem stawiennictwa w jednostce policji trzy razy w tygodniu.

Kara za posiadanie narkotyków. Co grozi 28-latkowi?

O dalszym losie 28-latka zadecyduje sąd. Zgodnie z polskim prawem, za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.