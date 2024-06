To prawdziwy zając-obieżyświat! Przejechał "na gapę" prawie 700 kilometrów!

Jak relacjonował kierowca, krótko po wyruszeniu w trasę, na drogę wyskoczył mu zając. Myśląc, że go potrącił, zatrzymał pojazd i wyszedł sprawdzić czy zwierzak przeżył. Jednak gdy okazało się, że go nie ma, ruszył w dalszą drogę. Dopiero po dojechaniu na miejsce, zauważył że pod zderzakiem jest jakieś stworzenie.

— Początkowo trochę się tym zdenerwowałem. Nie wiedziałem, co to jest - mówi mężczyzna w rozmowie z "Faktem". Dopiero po chwili uzmysłowił sobie, że może to być zając, którego potrącił. Zwierzak był bardzo przestraszony. Żeby wydostać go z pułapki, wezwano strażaków z OSP w Ustroniu Morskim.

"Po wycięciu części atrapy zderzaka zając został wyciągnięty i przewieziony do przychodni weterynaryjnej" - relacjonują strażacy.

W lecznicy udzielono zającowi niezbędnej pomocy. Jak donosi lokalny portal okkolobrzeg.pl, ta niecodzienna podróż skończyła się dla niego kilkoma ranami i otarciami.

