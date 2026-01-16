Kumulacja w Lotto rozbita, milion w Lotto Plus

Podczas losowania Lotto, które odbyło się w czwartek, 15 stycznia, nastąpił moment, na który czekały tysiące graczy. Kumulacja została rozbita, a główna wygrana padła w Kaliszu. Jednak szczęście, chociaż nieco mniejsze, uśmiechnęło się również do gracza ze Sławna (woj. zachodniopomorskie), który poza standardowym zakładem, spróbował swoich sił w Lotto Plus, dokładając do niego złotówkę. I to właśnie dzięki temu udało mu się zgarnąć okrągły milion złotych! Szczęśliwy kupon został wypełniony w kolekturze przy ul. Morskiej.

Co można zrobić z wygraną?

Co można zrobić z milionem złotych? Możliwości jest naprawdę sporo. Na pewno jest to niepowtarzalna okazja, żeby spełnić marzenia, które do tej pory były nieosiągalne. Za te pieniądze można również zapewnić sobie całkiem luksusowe życie.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie