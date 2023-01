Oświęcim. 15-latek próbował odebrać sobie życie. Uratował go młodszy kolega

Dramatyczny telefon odebrał w piątek, 13 stycznia operator numeru alarmowego 112. 14-letni chłopiec poinformował, że jego o rok starszy kolega podjął próbę samobójczą. Ucznia siódmej klasy jednej z oświęcimskich podstawówek zaniepokoił brak kontaktu ze strony kolegi, dlatego postanowił odwiedzić go w miejscu zamieszkania. Na miejscu zastał przerażającą scenę. Natychmiast skierowano tam policjantów pełniących służbę patrolową oraz karetkę pogotowia. Do czasu przyjazdu medyków, to policjanci udzielali pierwszej pomocy 15-latkowi. Na szczęście nie doszło do najgorszego. Młody mieszkaniec Oświęcimia został odratowany i trafił do szpitala. Prawdopodobnie bez pomocy młodszego kolegi, nie udałoby się uratować 15-latka.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

