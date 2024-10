Pijany nastolatek przyszedł do szkoły. Miał ponad 2 promile

Policja interweniowała na terenie jednej ze szkół ponadpodstawowych w Oświęcimiu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 30 września. Mundurowi zostali wezwani po tym, gdy jeden z pracowników szkoły zwrócił uwagę na podejrzanie zachowującego się nastolatka. Uczeń poruszał się slalomem, co wskazywało, że może się znajdować pod wpływem alkoholu. Podejrzenia okazały się słuszne. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że 17-latek ma w organizmie ponad 2 promile.

Do szkoły została wezwana matka niesfornego 17-latka, która zabrała go do domu. Rozmowa wychowawcza z rodzicielką to niejedyny problem ucznia. Za swoje zachowanie nastolatek będzie odpowiadał przed sądem dla nieletnich.

Spożywanie alkoholu przez osoby do 18. roku życia stanowi przejaw demoralizacji, więc materiały sprawy zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, celem wszczęcia sprawy o przeciwdziałanie demoralizacji - wyjaśnia policja.

Policjanci uratowali tonącą sarenkę

Sonda Czy młodzież zachowuje się gorzej niż kiedyś? Tak, np. ma mniejszy szacunek dla starszych osób i jest bardziej roszczeniowa Nie, nie mam takiego wrażenia Są na to przykłady, ale są też takie w drugą stronę