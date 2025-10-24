Afera w Nowym Sączu. Prezydent i jego zastępca z zarzutami w sprawie przetargu unijnego

W czwartek rano (23 października) funkcjonariusze CBA zatrzymali prezydenta Nowego Sącza i jego zastępcę w ich domach. Działania dotyczyły nieprawidłowości przy przetargu publicznym na organizację kursów i warsztatów w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu”, finansowanych ze środków unijnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, w październiku i listopadzie 2024 roku jeden z pracowników samorządowych miał przekroczyć uprawnienia, ujawniając istotne informacje jednemu z oferentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W wyniku tych działań mogło dojść do naruszenia interesu publicznego i wyrządzenia szkody w wysokości ponad 600 tys. euro.

Jak poinformowała PAP Prokuratura Europejska (EPPO), w tym tygodniu zatrzymano w sumie sześć osób, w tym czterech urzędników Urzędu Miasta w Nowym Sączu, którym postawiono zarzuty. „Ponieważ jest to postępowanie w toku, jest to jedyna informacja, jaką możemy obecnie przekazać, aby nie narażać na szwank toczącego się śledztwa ani jego wyników” – przekazała PAP rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet.

Po czynnościach w katowickiej delegaturze Prokuratury Europejskiej prezydent Ludomir H. i jego zastępca Artur B. są wolni – podało Radio Eska. Według informacji rozgłośni, przed południem do Katowic wyjechał samochód urzędu miasta, który miał odebrać zatrzymanych samorządowców.

Wcześniej, po pierwszych zatrzymaniach urzędników w tej sprawie we wtorek, prezydent Nowego Sącza odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych. Napisał, że czterech pracowników instytucji miejskich zostało zabranych przez agentów CBA do Katowic i nie jest znany cel tych czynności. Dodał także, że kontrolowany przetarg „wcześniej nie budził zastrzeżeń” oraz skrytykował sposób działania funkcjonariuszy, nazywając go nieproporcjonalnym wobec charakteru sprawy.

Śledztwo prowadzone przez CBA i nadzorowane przez Prokuraturę Europejską trwa, a postępowanie będzie kontynuowane w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących przetargu i odpowiedzialności osób zaangażowanych.