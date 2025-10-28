W miejscowości Rdzawka (gmina Rabka-Zdrój) policja prowadzi interwencję w sprawie biegających luzem, agresywnych psów.

Funkcjonariusze poszukują właściciela zwierząt i proszą o kontakt osoby, które rozpoznają psy lub mają informacje na ich temat.

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i niezbliżanie się do zwierząt.

Rdzawka. Funkcjonariusze poszukują właściciela agresywnych psów

Interwencja w Rdzawce została podjęta po otrzymaniu zgłoszeń o agresywnych psach, które bez żadnego nadzoru biegają po okolicy. Jak informuje policja, funkcjonariusze z Rabki-Zdroju natychmiast udali się na miejsce, by zapanować nad sytuacją. Głównym celem jest teraz odnalezienie osoby odpowiedzialnej za zwierzęta. W związku z tym policja opublikowała wizerunek psów, licząc na pomoc ze strony lokalnej społeczności.

- Osoby, które rozpoznają psy lub posiadają jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu – tel. 47 83 46 400, Komisariatem Policji w Rabce Zdroju - tel. 723 663 435 lub z najbliższą jednostką Policji – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa w szybkim rozwiązaniu sprawy i przywróceniu porządku oraz poczucia bezpieczeństwa w miejscowości.

Pilny apel policji. Nie zbliżajcie się do agresywnych zwierząt!

Wydany przez policję komunikat zawiera przede wszystkim stanowczy apel o zachowanie najwyższej ostrożności. Funkcjonariusze jednoznacznie przestrzegają przed podejmowaniem jakichkolwiek prób samodzielnego działania. Nie należy zbliżać się do zwierząt, ani próbować ich łapać. Takie zachowanie może sprowokować psy do ataku i doprowadzić do tragedii.

Agresywne zwierzę, którego zachowań nie da się przewidzieć, stanowi niebezpieczeństwo zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Policjanci apelują o rozsądek i natychmiastowe informowanie służb o miejscu pobytu czworonogów.

