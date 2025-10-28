Agresywne psy sieją postrach. Policja wydała pilny komunikat. "Nie próbuj ich łapać"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-28 7:55

We wsi Rdzawka grupa agresywnych i biegających luzem psów stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Sytuacja jest na tyle poważna, że do działania przystąpili funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. W oficjalnym komunikacie policja zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności i pomoc w ustaleniu tożsamości właściciela czworonogów.

Agresywne psy biegają po wsi. Policja wydała pilny komunikat

i

Autor: Policja Nowy Targ/ Materiały prasowe
  • W miejscowości Rdzawka (gmina Rabka-Zdrój) policja prowadzi interwencję w sprawie biegających luzem, agresywnych psów.
  • Funkcjonariusze poszukują właściciela zwierząt i proszą o kontakt osoby, które rozpoznają psy lub mają informacje na ich temat.
  • Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i niezbliżanie się do zwierząt.

Rdzawka. Funkcjonariusze poszukują właściciela agresywnych psów

Interwencja w Rdzawce została podjęta po otrzymaniu zgłoszeń o agresywnych psach, które bez żadnego nadzoru biegają po okolicy. Jak informuje policja, funkcjonariusze z Rabki-Zdroju natychmiast udali się na miejsce, by zapanować nad sytuacją. Głównym celem jest teraz odnalezienie osoby odpowiedzialnej za zwierzęta. W związku z tym policja opublikowała wizerunek psów, licząc na pomoc ze strony lokalnej społeczności.

- Osoby, które rozpoznają psy lub posiadają jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu – tel. 47 83 46 400, Komisariatem Policji w Rabce Zdroju - tel. 723 663 435 lub z najbliższą jednostką Policji – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa w szybkim rozwiązaniu sprawy i przywróceniu porządku oraz poczucia bezpieczeństwa w miejscowości.

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek pod Wadowicami. 66-latek zginął w zderzeniu z ciężarówką

Pilny apel policji. Nie zbliżajcie się do agresywnych zwierząt!

Wydany przez policję komunikat zawiera przede wszystkim stanowczy apel o zachowanie najwyższej ostrożności. Funkcjonariusze jednoznacznie przestrzegają przed podejmowaniem jakichkolwiek prób samodzielnego działania. Nie należy zbliżać się do zwierząt, ani próbować ich łapać. Takie zachowanie może sprowokować psy do ataku i doprowadzić do tragedii.

Agresywne zwierzę, którego zachowań nie da się przewidzieć, stanowi niebezpieczeństwo zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Policjanci apelują o rozsądek i natychmiastowe informowanie służb o miejscu pobytu czworonogów.

To najniebezpieczniejsze psy. Są w specjalnym wykazie ras agresywnych

To najniebezpieczniejsze psy. Są w specjalnym wykazie ras agresywnych
11 zdjęć
Super Express Google News
Najpiękniejsze wsie Małopolski. Biją na głowę oblegany Kraków i Zakopane
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PSY
MAŁOPOLSKA POLICJA
KOMUNIKAT