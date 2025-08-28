Alarm dla 15 województw. Zagrożenie niemal w całej Polsce. Apel o ostrożność

- IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami, obejmujące niemal całą Polskę.
- Piętnaście województw zagrożonych jest upałami I i II stopnia, z temperaturami do 32°C w dzień.
- W niektórych regionach prognozowane są również burze z opadami i silnym wiatrem.
- Sprawdź, czy Twoje województwo znajduje się na liście zagrożonych!
Potwierdzają się prognozy pogody sprzed kilku dni, zapowiadające powrót upałów do Polski w drugiej połowie tygodnia. W czwartek (28 sierpnia) po południu zaczną obowiązywać wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem w piętnastu województwach.
Ostrzeżenie I stopnia przed upałami dotyczy województw:
- kujawsko-pomorskiego,
- mazowieckiego,
- łódzkiego,
- wielkopolskiego,
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- lubuskiego,
- części pomorskiego i zachodnio-pomorskiego.
Prognozuje się tam upał z możliwą temperaturą maksymalną w dzień do 32 stopni Celsjusza.
Alertami II stopnia objęte zostaną województwa: śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, a także część podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, łódzkiego i podlaskiego. Na tych obszarach prognozowany jest upał z temperaturą maksymalną w dzień do 32 stopni Celsjusza, a w nocy do 21 stopni Celsjusza, co oznacza tzw. noc tropikalną.
IMGW ostrzega także przed burzami w województwach:
- lubuskim,
- pomorskim,
- kujawsko-pomorskim,
- dolnośląskim, wielkopolskim,
- zachodniopomorskim.
Alerty I stopnia będą obowiązywać od czwartku (28 sierpnia) od godz. 15 do godz. 6 w piątek (29 sierpnia). Prognozuje się tam burze z opadami deszczu do 20 mm i porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy jest grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.