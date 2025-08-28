Alarm dla 15 województw. Zagrożenie niemal w całej Polsce. Apel o ostrożność

IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami, obejmujące niemal całą Polskę.

Piętnaście województw zagrożonych jest upałami I i II stopnia, z temperaturami do 32°C w dzień.

W niektórych regionach prognozowane są również burze z opadami i silnym wiatrem.

Sprawdź, czy Twoje województwo znajduje się na liście zagrożonych!

Potwierdzają się prognozy pogody sprzed kilku dni, zapowiadające powrót upałów do Polski w drugiej połowie tygodnia. W czwartek (28 sierpnia) po południu zaczną obowiązywać wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem w piętnastu województwach.

Ostrzeżenie I stopnia przed upałami dotyczy województw:

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

lubuskiego,

części pomorskiego i zachodnio-pomorskiego.

Prognozuje się tam upał z możliwą temperaturą maksymalną w dzień do 32 stopni Celsjusza.

Alertami II stopnia objęte zostaną województwa: śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, a także część podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, łódzkiego i podlaskiego. Na tych obszarach prognozowany jest upał z temperaturą maksymalną w dzień do 32 stopni Celsjusza, a w nocy do 21 stopni Celsjusza, co oznacza tzw. noc tropikalną.

IMGW ostrzega także przed burzami w województwach:

lubuskim,

pomorskim,

kujawsko-pomorskim,

dolnośląskim, wielkopolskim,

zachodniopomorskim.

Alerty I stopnia będą obowiązywać od czwartku (28 sierpnia) od godz. 15 do godz. 6 w piątek (29 sierpnia). Prognozuje się tam burze z opadami deszczu do 20 mm i porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy jest grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

