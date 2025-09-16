Arabscy turyści zalewają łazienki w Zakopanem. Hotelarze muszą uczyć zasad gości ze wschodu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-16 8:54

Zakopiańscy hotelarze mierzą się z nietypowym problemem - w kilku pensjonatach na Podhalu pojawiły się zalania pokoi spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z instalacji wodnych. Sprawa stała się na tyle poważna, że w obiektach pojawiły się ogłoszenia w językach polskim, angielskim i arabskim z prośbą o zakręcanie wody i ostrzeżeniem o wysokich karach finansowych za spowodowanie szkód.

Zakopane, arabscy turyści

i

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock
Super Express Google News
  • Zakopiańscy hotelarze borykają się z nietypowym problemem zalewania łazienek, za które częściowo odpowiadają turyści z krajów arabskich.
  • Różnice kulturowe w korzystaniu z wody i bidetów prowadzą do kosztownych szkód w obiektach noclegowych.
  • Właściciele pensjonatów wprowadzają specjalne ostrzeżenia i kary finansowe, aby zapobiec dalszym stratom.

Arabscy turyści w Zakopanem tworzą problemy

Od kilku lat Zakopane jest jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych turystów z krajów arabskich. Przyciągają ich malownicze widoki Tatr, góralska kuchnia i wyjątkowa atmosfera Podhala. Coraz liczniejsi goście z Bliskiego Wschodu ożywiają lokalną gospodarkę, ale ich obecność niesie też nowe wyzwania dla branży turystycznej. Hotelarze muszą bowiem dostosowywać swoje obiekty do różnych przyzwyczajeń kulturowych i nawyków, a czasem mierzyć się z problemami, których wcześniej nie znali, jak chociażby zalania pokoi, wynikające z innego sposobu korzystania z łazienek.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Arabscy turyści w Zakopanem

Arabowie w Zakopanem
11 zdjęć

Nietypowy problem z turystami w Zakopanem

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", część sytuacji dotyczy turystów z krajów arabskich, których zwyczaje higieniczne różnią się od europejskich. W wielu hotelach problemem okazało się intensywne użycie wody w łazienkach - wylewanie jej poza brodzik czy wannę oraz nieprawidłowe korzystanie z wężyka bidetowego.

Łazienki w polskich pensjonatach nie są przystosowane do tak dużego kontaktu wody z podłogą, co prowadzi do zalewania pokoi, a nawet całych pionów wodno-kanalizacyjnych. W jednym z obiektów pojawiło się nawet specjalne ostrzeżenie w języku arabskim, informujące, że niewłaściwe korzystanie z wężyka bidetowego może skutkować karą sięgającą nawet 3 tys. zł.

Co ciekawe, hotelarze podkreślają, że nie można winić wyłącznie turystów z Bliskiego Wschodu. Kłopoty z zalaniami powodują również goście z innych krajów, a nawet sami Polacy.

Polecany artykuł:

Zakopane boi się arabskich turystów. Nie znają polskich przepisów i stwarzają z…
QUIZ wiedzy o Zakopanem. Jak dobrze znasz polską stolicę gór?
Pytanie 1 z 10
Jak nazywa się słynna skocznia narciarska w Zakopanem?
Wielka Krokiew
Arabowie szturmują Zakopane. Ten filmik to hit internetu. "Dosłownie tak to wygląda"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARABOWIE
ZAKOPANE
ZAKOPANE PENSJONATY