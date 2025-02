Awaria głównego wodociągu w mieście. Połowa mieszkańców nie ma wody

W piątek, 21 lutego awarii uległ główny wodociąg biegnący przez Zakopane. PAP podaje, że z brakiem wody boryka się cała zachodnia część Zakopanego, od dzielnicy Małe Żywczańskie w kierunku Kościeliska. W miejscu wycieku na głównej magistrali wodociągowej od południa pracują ekipy naprawcze. Problem dotyczy również turystów, którzy w Zakopanem spędzają ferie. Kończy się właśnie pierwszy tydzień ostatniego turnusu szkolnej przerwy zimowej.

Awaria ma zostać usunięta do godz. 17.00. Zakopane jest zaopatrywane w wodę z ujęć zlokalizowanych w Kuźnicach, Dolinie Olczyskiej i Dolinie Małej Łąki.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd.

Komunikat spółki SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa

- SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 21.02.2025r.od godz. 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody lub spadki ciśnienia wody mi. in. przy ulicach: Kasprusie, os. Kasprusie, Ks. Stolarczyka, Pod Lipkami, Małe Żywczańskie, Andrzeja Struga, Droga do Wantuli, Droga do Daniela, Strążyska, Regle, Bogdańskiego, Skibówki, Kościeliska, Kościelna, Za Strugiem, Wojciecha Brzegi, Mraźnica, Droga na Buńdówki, Droga do Walczaków, Ubocz, Generała Sosnkowskiego, Powstańców Śląskich, Polana Szymoszkowa, Sobiczkowa, Sobiczkowa Bór, Czajki, Nędzy Kubińca, (Zachodnia część Zakopanego od Małego Żywczańskiego). Za utrudnienia przepraszamy.

Zakopane zimą

Pogrzeb ks. Grzegorza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.