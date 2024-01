Awaria kolejki linowej na Kasprowy Wierch. "Usterka modułu zasilania"

Awaria kolejki na Kasprowy Wierch. "Usterka modułu zasilania"

W piątek, 19 stycznia doszło do awarii kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Z informacji Polskich Kolei Linowych wynika, że przyczyną jest "usterka modułu zasilania". Planowany termin ponownego udostępnienia kolejki turystom to najbliższy weekend, jednak PKL nie wskazuje konkretnego dnia. Najpierw kolejka musi przejść prace serwisowe i odbiór Transportowego Dozoru Technicznego.

PAP przypomina, że kolejka na Kasprowy Wierch została unieruchomiona już w środę z powodu silnego wiatru. Kursują natomiast kolejki krzesełkowe w dolinach Gąsienicowej i Goryczkowej, a trasy narciarskie ze szczytu Kasprowego Wierchu do obydwu dolin są otwarte. Narciarze jednak muszą dotrzeć do stacji kolejek pieszo lub na nartach skiturowych. Aby dotrzeć do kolejki w Dolinie Goryczkowej, należy wyruszyć z Kuźnic zielonym szlakiem - szacunkowy czas dotarcia ok. 45 min. Do wyciągu w Dolinie Gąsienicowej można dotrzeć również z Kuźnic w ok. 1 godz. 30 min. kilkoma szlakami: szlakiem żółtym przez Dolinę Jaworzynki, niebieskim przez Boczań lub szlakiem narciarskim przez Nosalową Przełęcz.

Taniej w Dolinie Gąsienicowej i Dolinie Goryczkowej

W związku z wyłączeniem z ruchu kolei głównej na Kasprowy Wierch, PKL oferuje dla narciarzy skipassy na kolejki krzesełkowe w Dolinach Gąsienicowej i Goryczkowej w cenie specjalnej.

