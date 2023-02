Chłopiec płakał i stał sam na ulicy, szukając rodziców. Dramat malucha podczas ferii pod Tatrami

Białka Tatrzańska. Chłopiec płakał i stał samotnie na ulicy. Policjanci pomogli mu znaleźć rodziców

Przykra przygoda spotkała malucha oraz jego rodziców podczas pobytu w Białce Tatrzańskiej. Chłopiec oddalił się od opiekunów i stał samotnie na ulicy, a płacz dziecka zwrócił uwagę mundurowych. Policjanci z komisariatu w Bukowinie Tatrzańskiej zainteresowali się jego problemem i to dzięki nim maluch szybko wrócił do rodziców. Błyskawicznie udało się ustalić ich numer telefonu, a następnie przekazać zgubę. Do bardzo podobnej sytuacji doszło w Zakopanem, gdzie kilkuletni chłopiec zgubił się na stoku narciarskim, w rejonie kas. Również w tym przypadku dziecko szybko wróciło do rodziców. Odnaleźli je sami opiekunowie.

Jak uniknąć zaginięć dzieci? Policja apeluje do rodziców

W trakcie ferii tatrzańscy policjanci niemal codziennie biorą udział w poszukiwaniach zaginionych dzieci, dlatego przygotowali poradnik z informacjami o właściwych zachowaniach, pozwalających ograniczyć ryzyko przykrych incydentów.

Nie zostawiajmy dziecka nawet na chwilę bez opieki. Czy będzie to niemowlę w wózku, czy rozbrykany 7-latek, na placu zabaw, w centrum handlowym, osiedlowym sklepie, na łące, na deptaku, podczas imprezy masowej.

Nauczmy swoje dziecko jego podstawowych danych personalnych takich jak imię i nazwisko oraz rodzinne miasto, a także imion i nazwisk rodziców, pamiętajmy jednak, że w sytuacji stresującej większość dzieci zapomina podstawowych informacji, dlatego zadbajmy o bransoletkę lub opaskę z danymi kontaktowymi rodziców, lub opiekunów. To bardzo przydatny gadżet nie tylko podczas urlopów i wyjazdów feryjnych, ale i podczas spacerów, zakupów w centrum handlowym. Ponadto możemy założyć swojemu dziecku charakterystyczny i widoczny element garderoby lub odblask, świecącą opaskę lub bransoletkę. Wówczas łatwiej zlokalizujemy wzrokiem swoje dziecko w tłumie.

Nigdy nie straszmy dziecka policjantem. To zjawisko nagminne i większość rodziców nie zdaje sobie sprawy z destrukcyjnego wpływu takich działań. Dziecko MUSI WIEDZIEĆ, że w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia życia lub bezpieczeństwa POLICJANT JEST JEGO PRZYJACIELEM. Jeśli będziemy straszyć swoje dziecko policjantem (“bądź grzeczny, bo inaczej Pan policjant Cię zabierze”) - będzie czuło strach i lęk i nie zwróci się do policji o pomoc!

Sonda Czy rząd powinien bardziej zachęcać do posiadania dzieci? Tak, bo to przyszłość naszego kraju Nie, robi już to wystarczająco dobrze Nie, to indywidualna decyzja każdej osoby Trudno powiedzieć