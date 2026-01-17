Brak chętnych na ferie zimowe w Zakopanem. Stolica zimowego szaleństwa upadła?

Zakopane, zimowa stolica Polski, przeżywa zaskakująco słaby początek ferii.

Zarezerwowano zaledwie 35% miejsc noclegowych, pomimo dobrych warunków śniegowych.

Czy obawy turystów przed intensywnymi opadami śniegu i trudnymi warunkami na drogach odstraszyły ich od zimowego wypoczynku pod Tatrami?

Ferie zimowe 2026

Ferie zimowe to dla wielu rodzin najbardziej wyczekiwany moment sezonu – czas wyjazdów w góry, białego szaleństwa na stokach i odpoczynku od codziennych obowiązków. Już od soboty 17 stycznia rusza pierwsza tura tegorocznych ferii, obejmująca kilka województw w Polsce. Dokładny harmonogram przerwy zimowej w szkołach znajdziecie w naszym poprzednim artykule tutaj: Komunikat MEN w sprawie ferii zimowych. To trzeba wiedzieć. Co ciekawe, zazwyczaj wraz z rozpoczęciem ferii, Zakopane i Podhale z reguły przeżywały prawdziwe oblężenie turystów. W tym roku jednak początek zimowego wypoczynku zapowiada się zupełnie inaczej niż zwykle.

Zakopane nie przeżyje oblężenia na ferie zimowe 2026?

Choć Zakopane i całe Podhale od lat uchodzą za zimową stolicę Polski, tegoroczny początek ferii zimowych zapowiada się wyjątkowo spokojnie. Jak informuje Gazeta Krakowska, na ten moment zarezerwowanych jest zaledwie około 35 proc. miejsc noclegowych. Dla wielu może to być spore zaskoczenie, zwłaszcza że warunki śniegowe w górach są - paradoksalnie - bardzo dobre. Problem w tym, że śniegu jest za dużo.

Zakopane na ferie zimowe

W Zakopnem mniej turystów. Wszystko przez śnieg

Od końca grudnia Polskę nawiedzają intensywne opady, a Podhale znalazło się wśród regionów najmocniej dotkniętych zimową aurą. Choć prognozy zapowiadają uspokojenie pogody w kolejnych dniach, obawy turystów już zdążyły wpłynąć na liczbę rezerwacji. Część osób boi się trudnych warunków na drogach i problemów z dojazdem do górskich kurortów.