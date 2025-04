Burze, grad i ulewy. Czerwony alarm IMGW. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Matura 2025 zacznie się wcześniej! Co z egzaminami? Sprawdź harmonogram CKE

Czerwony alert dla Śląska i Małopolski! IMGW ostrzega przed ekstremalnymi burzami

Najgorsza sytuacja ma być w województwach śląskim i małopolskim. Tam IMGW wydało ostrzeżenie III stopnia, tzw. czerwony alert meteo. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 mm, punktowo do 70 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad – czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie IMGW II stopnia przed burzami obowiązuje w województwach:

opolskim,

śląskim,

świętokrzyskim,

małopolskim,

podkarpackim,

lubelskim.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad – zapowiada IMGW.

Ostrzeżenie IMGW I stopnia przed burzami obowiązuje w województwach:

wielkopolskim,

dolnośląskim,

łódzkim,

świętokrzyskim,

mazowieckim,

lubelskim.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 35 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad – informuje IMGW.

Burze nad Polską mają pojawić się już wczesnym popołudniem w czwartek (24 kwietnia). Sytuacja ma się uspokoić w godzinach nocnych.

Pogoda 24.04.2025. Temperatura

W czwartek (24 kwietnia) na termometrach od 18°C do 22°C na przeważającym obszarze. Najcieplej miejscami na południowym wschodzie, tam około 24°C. Najchłodniej na Wybrzeżu, około 10°C, a w rejonach podgórskich Sudetów od 13°C do 15°C.

