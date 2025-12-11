Pacjent zabił doktora Tomasza Soleckiego. Prokuratura ujawnia kluczowe fakty!

Siedem miesięcy po tragicznej śmierci dr. Tomasza Soleckiego, krakowska prokuratura ogłosiła kluczowe ustalenia dotyczące sprawcy.

Jarosław W., były pacjent zamordowanego lekarza, został uznany za niepoczytalnego w chwili ataku.

Prokuratura zawnioskuje o umieszczenie 35-latka w zakładzie psychiatrycznym; co to oznacza dla przyszłości sprawcy i pamięci ofiary?

29 kwietnia 2025 r. dr Tomasz Solecki został zamordowany przez pacjenta niezadowolonego ze sposobu własnego leczenia. Miał 47 lat. Mieszkający na terenie województwa świętokrzyskiego Jarosław W., 35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej zaatakował lekarza, bo oskarżał go o zarażenie chorobą podczas zabiegu. Nożownik został zatrzymany przez świadków i ochronę. Do tragedii doszło w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Z wykształcenia Jarosław W. jest ratownikiem medycznym. Nie założył rodziny, był samotny. Dwa lata przed tragedią dr Solecki operował łokieć mężczyzny. Od tamtej pory coś złego działo się z Jarosławem W.

Syn bardzo się od tego zabiegu zmienił, non stop mówił, że lekarz mu coś wstrzyknął, że wstrzyknął mu truciznę. Mówił, że się źle czuje, że umiera. Nawet byliśmy z nim u onkologa, ale nic nie wyszło.

- mówili w rozmowie z „Super Expressem” niedługo po tragedii rodzice Jarosława W.

- Młodszy syn zaproponował, żeby Jarek skorzystał z pomocy psychiatry, ale on nie chciał – dodają rodzice 35-latka.

Minęło ponad siedem miesięcy od tragedii. W czwartek (11 grudnia) Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała wyniki opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie Jarosława W. 35-latek był niepoczytalny w chwili zaatakowania doktora Soleckiego.

Krakowska prokuratura zapowiedziała skierowanie wniosku o umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. W ostatnich miesiącach Jarosław W. przebywał na obserwacji. Według prokuratury, w związku z chorobą psychiczną istniałoby duże prawdopodobieństwo dokonania przez niego w przyszłości podobnego przestępstwa.

Dr Tomasz Solecki został pochowany 7 maja na cmentarzu Batowickim. Uroczystość ostatniego pożegnania miała charakter państwowy. W ceremonii wzięła udział ówczesna minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz liczni przedstawiciele środowisk medycznych, którzy chcieli towarzyszyć koledze i przyjacielowi w ostatniej drodze.

Pośmiertnie prezydent RP Andrzej Duda odznaczył dr. Tomasza Soleckiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia. To jedno z najwyższych polskich odznaczeń. Tragicznie zmarły medyk otrzymał również przyznaną przez minister zdrowia Izabelę Leszczynę odznakę honorową "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" oraz odznakę Honoris Gratia za zasługi dla miasta Krakowa, którą przyznał prezydent Aleksander Miszalski.