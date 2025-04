Nożownik próbował wyłudzić od lekarza ogromne pieniądze. Nowe ustalenia szokują

To się zaczęło dwa lata temu, po zabiegu, w Krakowie on nie nie myślał o niczym innym tylko o tym lekarzu, bez przerwy mówił, że on go czymś zaraził, że wstrzyknął mu truciznę, zaraził białaczką. Syn nawet był u onkologa, ale nic nie wyszło. Nie chciał pójść do psychiatry.