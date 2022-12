Cheerleaderki z Kocmyrzowa podbijają świat [ZDJĘCIA, WIDEO]

Największe sukcesy odnosi sekcja Unique Pro. To właśnie zawodniczki z tej grupy uzyskały w tym roku nominację do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej, podczas ECU - European Cheerleading Championship. Turniej odbył się w lipcu, seniorska grupa "Unique Pro" wystartowała w kategorii Cheer Jazz, dostała się do finału pokonując Włochy, Estonię i Grecję. Ostatecznie zawodniczki z Kocmyrzowa zajęły 5 miejsce. Czy jest cheerleading? Wszystkim kojarzy się głównie z pomponami i dopingowaniem zawodników do rywalizacji, podczas sportowych imprez. Tak się zaczęło. – Obecnie jest to dyscyplina sportowa, łącząca taniec, gimnastykę i akrobatykę. Jego podstawą jest praca zespołowa – podkreśla Lidia Stefańska, trenerka Unique Cheerleaders Kocmyrzów–Luborzyca. Trudno w to uwierzyć, ale początkowo trenowali głównie mężczyźni! 6 grudnia 2016 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o uznaniu cheerleadingu za sport olimpijski, co umożliwi mu debiut na olimpiadzie w 2024 r. Przed dziewczynami z podkrakowskiego klubu pracowity czas. W marcu 2023 roku wystąpią na Mistrzostwach Polski w Tomaszowie Mazowieckim, wystartuje tam blisko 100 zawodniczek z Unique. Zaś w kwietniu, zawodniczki Julia Czajor i Wiktoria Doniec, trenowane przez Urszulę Papkę i Lidię Stefańską pojadą na Mistrzostwa Świata do Orlando. To najważniejsza impreza cheerleadingu! To nie wszystko. W lipcu zawodniczki z seniorskiego zespołu "Unique Pro" znowu zaprezentują się na arenie międzynarodowej, czeka je start na Mistrzostwach Europy w Weronie, jako reprezentacja Polski w kategorii Cheer Jazz oraz Freestyle Pom.

Cheerleaderki z Kocmyrzowa podbijają świat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.