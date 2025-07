Spis treści

Strzelanina w Starej Wsi. Trwają poszukiwania Tadeusza Dudy

Poniedziałek (30 czerwca) był czwartym dniem poszukiwań Tadeusza Dudy. Mieszkaniec Starej Wsi (woj. małopolskie) podejrzewany jest o to, że w piątek (26 czerwca) zastrzelił swoją 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia. 57-latek zanim zaczął strzelać do młodych, zranił poważnie 73-letnią teściową. Kobieta przeszła w Limanowej operację ratującą życie. Teraz przebywa w jednym z krakowskich szpitali.

Po poszukiwanym 57-latku ślad urywa się w lesie nieopodal miejsca tragedii. W piątek Tadeusz Duda porzucił niedaleko niebieskie Audi A4 kombi. Policjanci nie ustają w wysiłkach, aby odnaleźć mężczyznę. Działają z ziemi i z powietrza. Uruchomiono mobilne centrum poszukiwań. Tadeusza Dudy szuka ponad pół tysiąca policjantów, a od niedzieli służby mają do dyspozycji wojskowego drona do poszukiwań Baryaktar.

Policjanci na tropie 57-latka. "To dziki i bardzo gęsty las"

"Wirtualna Polska" dotarła do jednego z oficerów, pracujących przy poszukiwaniach 57-latka. Policjant zwraca uwagę na to, jak duży jest las, gdzie może ukrywać się Tadeusz Duda.

To nie jest Las Kabacki, to jest dziki i bardzo gęsty las. Są takie miejsca, że z góry przy pomocy dronów i policyjnego Black Hawka nie widać ich przez gęstą koronę drzew. Do tego dochodzi ukształtowanie terenu. Mamy tam teren prawie górzysty, w większości pagórkowaty. Tam są jaskinie, zagłębienia, rowy. I miejsca, w których praktycznie nie da się przejść.

– mówi oficer w rozmowie z WP.

Coraz więcej pogłosek o Tadeuszu Dudzie

I dodaje, że nawet należący do wojska Baryaktar musiał skapitulować w starciu z gęstą powłoką chmur. Im dłużej trwają poszukiwania Tadeusza Dudy, tym więcej pojawia się spekulacji na temat mężczyzny. Jedna z plotek głosiła, że 57-latek to były myśliwy. Zdementował to Polski Związek Łowiecki. Polska Agencja Prasowa twierdzi, że Duda mógł strzelać z broni domowej roboty.

Policjant o 57-latku. "Umie posługiwać się bronią"

Policjanci zdają jednak sobie sprawę z tego, że Tadeusz Duda umie posługiwać się bronią. Nie wiadomo natomiast, ile ma broni i amunicji i czy przypadkiem w lesie nie ma skrytek z bronią i amunicją. Czy ktoś pomaga 57-latkowi? Tego również nie można wykluczyć.

Czy ktoś pomaga Tadeuszowi Dudzie?

W rozmowie z Wirtualną Polską oficer zwraca uwagę na podejście znajomych i mieszkańców Starej Wsi do tragedii, którą od kilku dni żyje cała Polska.

Miejscowi, z którymi rozmawialiśmy, oczywiście mówią o wielkiej tragedii i jednoznacznie potępiają zabójstwo córki i zięcia, ale mówią też, że "brudy powinno prać się we własnej rodzinie". To mieszkańcy Małopolski, niedaleko Podhala. Mają takie mocno rodzinne podejście. Nie są za tym, żeby na kogoś z rodziny składać zawiadomienie do prokuratury. A skoro tak podchodzą, to nie możemy wykluczyć, że ktoś, np. dawny znajomy, teraz mu pomaga i gdzieś go ukrywa.

– mówi policjant.

Tadeusz Duda zna las jak własną kieszeń

Odnalezienie Tadeusza Dudy łatwe nie będzie. Tym bardziej, że według niepotwierdzonych informacji, w przeszłości 57-latek miał być właścicielem pewnej części lasu. Co więcej, niedawno pracował przy wycince lasu. Wygląda więc na to, że poszukiwany mężczyzna zna pobliski las jak własną kieszeń. Co więcej, na terenie obszarów leśnych nieopodal Starej wsi i sąsiedniej miejscowości Zalesie, gdzie urodził się Tadeusz Duda, znajdują się przedwojenne bunkry.

Źródło: Wirtualna Polska

