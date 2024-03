Czy w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły?

W Kościele katolickim dwa dni w roku są czasem szczególnej pokuty. To środa popielcowa i Wielki Piątek. Wówczas obowiązuje post ścisły. Oznacza on, że wierni mają zakaz spożywania potraw mięsnych, a liczbę posiłków muszą ograniczyć do trzech w trakcie doby (dwóch lekkich i jednego do syta). - Wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową i piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa - stanowi kanon 1251 kodeksu prawa kanonicznego.

Zakaz jedzenia mięsa obowiązuje katolików nie tylko w Wielki Piątek, ale we wszystkie piątki roku, chyba że tego dnia wypada uroczystość kościelna. Znosi ona nakaz zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Co do zasady, zwolnić z tego nakazu można także na podstawie dyspensy. W Wielki Piątek i w środy popielcową dyspensy od postu nie są jednak wydawane.

Równocześnie prawo kanoniczne dopuszcza odstępstwa od nakazu zachowania postu ścisłego w Wielki Piątek. Szczegóły w dalszej części tekstu, która znajduje się poniżej.

Kto nie musi pościć w Wielki Piątek?

Post ścisły nie dotyczy wszystkich katolików. Wyjątki opisuje kanon 1252 kodeksu prawa kanonicznego. Mięso w Wielki Piątek mogą jeść osoby, które nie ukończyły 14. roku życia. Z kolei liczby posiłków do trzech nie muszą ograniczać osoby, które nie są jeszcze pełnoletnie lub ukończyły już 60. rok życia. W ich przypadku zachowanie postu jest dobrowolne.

Postu ścisłego nie trzeba również przestrzegać w sytuacji, gdyby prowadziło to do narażenia zdrowia lub życia wiernego, ze względu na jego choroby. Podobna zasada dotyczy również kobiet w ciąży. Odmawiać sobie potraw mięsnych nie muszą osoby, które nie mają dostępu do innego pokarmu. Chodzi tutaj o osoby pracujące w specyficznych warunkach (np. na statkach czy platformach wiertniczych) lub uzależnione od zbiorowego żywienia (więźniowie, skoszarowani żołnierze).

