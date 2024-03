Wybory do Rady Miasta Krakowa. Jak zagłosować i kto kandyduje? Oto wszystko, co powinniście wiedzieć

We wtorek, 12 marca około 19.00 na skrzyżowaniu ul. Sabały i Żeromskiego w Zakopanem doszło do zderzenia dwóch pojazdów, po której jeden z samochodów dachował. Na miejsce bardzo szybko przybyli strażacy i ratownicy oraz policjanci zakopiańskiej drogówki. Zabezpieczono miejsce zderzenia, a policjanci drogówki przystąpili do wyjaśniania okoliczności zdarzenia drogowego. Po dłużej chwili okazało się, że kierowcy oraz pasażerka nie doznali poważniejszych obrażeń ciała. Kierowca osobowego audi, 20-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł oraz 12 punktami karnymi. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

