i Autor: Gary Spears, pexels.com

WIADOMOŚCI

Daj choince drugie życie! Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie rusza z wyjątkową akcją

Święta, święta i po świętach. Boże Narodzenie 2024 r. już za nami, co oznacza, że niedługo trzeba będzie zabrać się za rozbieranie choinki. Zwyczajowo drzewko powinno zniknąć z naszych domów do 2 lutego, czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej. Sporo osób pozbywa się go jednak znacznie wcześniej. Z myślą o wszystkich, którzy postawili na żywe drzewko w doniczce, Zarząd Zieleni Miejskiej rozpocznie na początku roku wyjątkową akcję. Szczegóły w naszym materiale.