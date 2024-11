Metro, premetro czy tramwaj? Magistrat wyjaśnia, co powstanie w Krakowie

Posłanka Daria Gosek-Popiołek interweniuje u prezydenta Krakowa w sprawie dorożek na Rynku. Parlamentarzystka chce, by Aleksander Miszalski wywiązał się z kampanijnych obietnic odnoszących się do przeprowadzenia konsultacji dotyczących obecności dorożek na Rynku. Jej zdaniem jedna z atrakcji turystycznych Krakowa to przeżytek i męczenie zwierząt.

- W kampanii Aleksander Miszalski obiecywał, że w sprawie dorożek w Krakowie wypracuje kompromis w drodze rozmów i konsultacji. Tymczasem słyszymy, że miasto rozpisało przetarg na postój dorożek na Rynku. Skierowałam do prezydenta pismo, w którym pytam, czy rozmawiał w tej sprawie z weterynarzami, obrońcami zwierząt i samymi dorożkarzami i czy odbył zapowiadane konsultacje. Dorożki na krakowskim Rynku to przeżytek, źle pojęta tradycja i męczenie zwierząt. Mam nadzieję, że miasto zdecyduje o ich przyszłości w sposób odpowiedzialny i świadomy, uwzględniając głosy ekspertów. Niestety na ten moment można mieć wobec tego poważne wątpliwości - stwierdziła Daria Gosek-Popiołek.

Na tym nie koniec, ponieważ parlamentarzystka domaga się przedstawienia przez Aleksandra Miszalskiego dowodów na to, że konsultacje w sprawie dorożek faktycznie zostały przeprowadzone. Posłanka Gosek-Popiołek chciałaby uzyskać od włodarza Krakowa dokumenty w formie notatek ze spotkań z dorożkarzami oraz członkami organizacji prozwierzęcych.

W związku z powyższym proszę także o odpowiedź na następujące pytania:1. Na podstawie jakich opracowań i dokumentów (w tym opinii weterynarzy) została podjęta decyzja o ogłoszeniu przetargu? Proszę o przedstawienie dokumentów, które związane były z ustalaniem zmian w przyszłych umowach na wjazd, przejazd oraz zajmowanie miejsca na wyznaczonym znakami drogowymi postoju stałym na Rynku Głównym w Krakowie na lata 2025-2027.2. Ile razy w okresie maj-listopad 2024 odbyły się spotkania z przedstawicielami dorożkarzy, przedstawicielkami Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt (KSOZ) lub przedstawicielami innych organizacji, których statutowym zadaniem jest ochrona praw zwierząt? Proszę o przedstawienie notatek z tych spotkań - napisała posłanka Lewicy.

