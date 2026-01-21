Dramat na torach pod Krakowem! Pociąg wypadł z szyn. Znamy przyczynę wykolejenia

Adrian Teliszewski
2026-01-21 7:31

We wtorek, 20 stycznia na szlaku kolejowym między Miechowem a Słomnikami, doszło do wykolejenia pociągu Polregio. W składzie znajdowało się około 20 pasażerów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Komisja kolejowa wstępnie ustaliła przyczynę zdarzenia.

Wykolejony pociąg pod Krakowem. Trasa zablokowana. Jest komunikat służb

Autor: Dariusz Klimczak/ X (Twitter)
  • Komisja kolejowa ustaliła, że uszkodzenie szyny nastąpiło z przyczyn naturalnych, w wyniku działania niskiej temperatury. Wykluczono ingerencję osób trzecich.
  • Na miejsce zdarzenia skierowano sprzęt naprawczy PKP, który ma przywrócić sprawność torowiska.

Wykolejenie pociągu pod Krakowem. Znamy zaskakujące ustalenia komisji kolejowej

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, tuż po godzinie 21:00. To wtedy służby otrzymały zgłoszenie o wykolejeniu się części składu pociągu regionalnego relacji Kielce Główne - Kraków Główny. Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe za pośrednictwem mediów społecznościowych, w pociągu znajdowało się około 20 osób. Na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby oraz powołano komisję, która miała zbadać przyczyny wypadku.

Po dokładnych oględzinach miejsca zdarzenia eksperci doszli do jednoznacznych wniosków. - Informujemy, że komisja kolejowa wykonując czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej – czytamy w komunikacie PKP PLK. Przyczyną okazało się coś zupełnie innego. Jak ustalono, nastąpiło „naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury”. Oznacza to, że potężny mróz doprowadził do pęknięcia i uszkodzenia metalowego elementu torowiska, co w konsekwencji spowodowało, że pociąg wypadł z torów.

Dramat w bloku. Winda runęła z pasażerką w środku. Co się stało z 83-latką?

Paraliż na ważnej trasie kolejowej. Pociągi dalekobieżne kierowane objazdami

Choć w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jego konsekwencje były natychmiast odczuwalne dla setek podróżnych w całej Polsce. Linia kolejowa łącząca Warszawę z Krakowem to jedna z najważniejszych i najbardziej obciążonych magistrali w kraju. Jej zablokowanie oznaczało paraliż komunikacyjny. Pociągi dalekobieżne PKP Intercity musiały zostać skierowane na trasy objazdowe, co spowodowało znaczne opóźnienia.

Pasażerowie pechowego składu Polregio zostali ewakuowani. Przewoźnik podstawił dla nich zastępczą komunikację autobusową, która dowiozła ich do stacji docelowych. Tymczasem na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęto akcję naprawczą. - Na miejsce ściągnięty został sprzęt naprawczy PKP, który będzie przywracał funkcjonalność torów – poinformowały Polskie Linie Kolejowe.

Gigantyczne opóźnienia na kolei
