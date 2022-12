i Autor: SHUTTERSTOCK Wybuch petardy spłoszył konie zaprzęgnięte do wozu z 12 turystami, wskutek czego pojazd się przewrócił, zdj. ilustracyjne

Trzy osoby zostały ranne

Dwunastu turystów runęło z wozu! Fatalny wypadek po wybuchu petardy w Rabce-Zdroju

Wybuch petardy spłoszył konie zaprzęgnięte do wozu z 12 turystami, wskutek czego pojazd się przewrócił - tak wyglądał wypadek, do którego doszło w sobotę, 31 grudnia, przed godz. 17, w Rabce-Zdroju. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Woźnica był trzeźwy, ale to osobie, która odpaliła petardę, grożą poważne konsekwencje.