Chochołów. 14-latek zabrał auto ojcu i doprowadził do dachowania. Nagranie wideo

W Chochołowie (powiat nowotarski) doszło do groźnego zdarzenia z udziałem grupy niepełnoletnich osób. Nastolatkowie jechali dacią duster kierowaną przez swojego kolegę. Szofer miał 14 lat i co oczywiste nie posiadał prawa jazdy. Samochód "pożyczył" od ojca. Na śliskiej drodze stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do incydentu. Na szczęście nikt z młodocianej załogi auta nie odniósł poważnych obrażeń.

Pierwsze informacje dotyczące tego zdarzenia wskazywały, że 14-latek był pijany. Rzeczniczka nowotarskiej policji podkom. Dorota Garbacz przekazała "Super Expressowi", że badanie wykazało jedynie nikłą zawartość alkoholu w organizmie 14-latka (0,05 promila). Przypomnijmy, że w Polsce dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie kierowcy wynosi 0,2 promila.

Pijani byli natomiast pasażerowie dacii. Mają oni od 14 do 16 lat i z powodu spożycia alkoholu czekają ich teraz problemy. Całość materiału w sprawie incydentu w Chochołowie policja przekaże do sądu rodzinnego i nieletnich. To ta instytucja zdecyduje o konsekwencjach, które za swoje zachowanie poniosą nastolatkowie. Poniżej nagranie wideo dachowania dacii w Chochołowie, udostępnione na kanale You Tube "Bandyci Drogowi".

Patostreamerzy usłyszeli zarzuty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.