E-fasiąg zamiast koni na drodze do Morskiego Oka? Nowy wóz elektryczny przeszedł pomyślnie testy

— My cenimy tradycję. Jak się jedzie w miejsce, gdzie jest tradycja, to trzeba się do tego dostosować. Więc staraliśmy się maksymalnie zrobić to tak, żeby wyglądał jak te fasiągi, które jeżdżą do Morskiego Oka aktualnie. Druga rzecz to trendów nie zmienimy. Ekologia nie jest tylko modą, ale potrzebą przyszłości, bo wiemy, co z naszym środowiskiem się dzieje. Jeśli możemy mieć tam pojazd, który jest zeroemisyjny i nie zanieczyszcza środowiska, a dodatkowo daje ulgę zwierzętom, które można wykorzystać w inny sposób, chociażby do hipoterapii — dodał.