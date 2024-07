Dwuletni chłopiec wpadł do basenu. Trwa dramatyczna walka o życie dziecka

Ekipa Friza zarobiła kokosy na imprezie w Tauron Arenie Kraków

EKIPA Festiwal okazał się biznesowym strzałem w dziesiątkę. Impreza organizowana w Tauron Arenie Kraków przyciągnęła tłumy, w jej ramach sprzedano 17,5 tys. biletów. Najdroższe wejściówki na to wydarzenie kosztowały ponad 300 złotych, stąd sukces frekwencyjny pozwolił zarobić firmie Friza gigantyczne pieniądze, znacznie przekraczające koszty organizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo przychód ze sprzedaży produktów oferowanych przez sklepy znajdujące się na terenie festiwalu wyniósł ponad milion złotych. Ekipa Holding pochwaliła się swoimi wynikami w komunikacie giełdowym.

- W ramach Festiwalu sprzedano aż 17.500 biletów, a techniczne koszty obsługi wydarzenia (bez wynagrodzeń twórców) wyniosły ok. 2.000.000,00 zł. Na szczególną uwagę zasługują przychody osiągnięte przez ETN [Ekipatonosi sp. z o.o., spółka zależna Ekipa Holding - dop. red.] ze sprzedaży produktów w sklepach na terenie Festiwalu, które wyniosły 1.017.008,00 zł. Z kolei w ujęciu zbiorczym wraz z dwoma koncertami poprzedzającymi Festiwal - w Gdańsku i Wrocławiu, tematycznie z nim związanymi, łączne przychody ze sprzedaży ETN wyniosły 1.939.543,00 zł. Był to historyczny poziom sprzedaży ETN w ramach jednego wydarzenia. Zarząd Spółki ocenia, iż sukces Festiwalu, który wraz z dwoma dodatkowymi koncertami zgromadził ponad 37.000 osób będzie miał istotne przełożenie na kolejne muzyczne wydarzenia organizowane zarówno z udziałem naszych twórców, jak i w formie komercyjnych zleceń dla podmiotów trzecich, za co odpowiadać ma EEV [Ekipa Events sp. z o.o., spółka zależna Ekipa Holding - dop. red.]. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji tej informacji z uwagi na rozmiar tego wydarzenia, zarówno w kontekście ilości uczestników, jak i zaangażowania spółek z Grupy Kapitałowej w jego realizację, a także poziom sprzedaży osiągniętej przez ETN - poinformowała spółka Ekipa Holding. Poniżej dalsza część artykułu.

Kim jest Karol Wiśniewski "Friz"?

Karol Wiśniewski urodził się w 1996 r. w Krakowie. Jest jednym z najpopularniejszych w Polsce youtuberów, influencerów i tiktokerów. Popularność przyniósł mu zwłaszcza projekt współpracy z innymi twórcami internetowymi, który dał początek Ekipie. W ramach tego projektu twórcy zamieszkali wspólnie w willi położonej w Krakowie, skąd nagrywali materiały wideo. Ekipa założyła też zespół muzyczny.

W maju 2022 r. Ekipa Holding zadebiutowała na giełdzie. Spółka jest notowana na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem spółki jest Karol Wiśniewski, który posiada ponad 41 proc. walorów przedsiębiorstwa. Posiadany przez niego pakiet akcji jest obecnie wyceniany na ponad 59 milionów złotych. Prawie 20 proc. akcji Ekipa Holding należy z kolei do współpracownika Karola Wiśniewskiego - Łukasza Wojtycy ps. Wujek Łuki.

