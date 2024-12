Folkowy sylwester w Zakopanem przyciąga tłumy. Miasto zdradza nowe informacje na temat imprezy

— Cały czas jesteśmy na etapie przygotowań, oczywiście one są już mocno zaawansowane. Wczoraj mieliśmy spotkanie ze wszystkimi służbami, więc omawialiśmy zarówno kwestie zabezpieczenia miasta, jak i kwestie zabezpieczenia terenu imprezy oraz zabezpieczenia medycznego. Będą dodatkowe siły policji i to znaczne. Będzie ochrona na terenie imprezy i poza nią, do tego będą karetki, punkty medyczne, będą oczywiście także funkcjonariusze straży pożarnej. Nadal zbieramy środki finansowe. Zwróciliśmy się również do Małopolski, która będzie naszym głównym patronem. Oszacowaliśmy, że impreza będzie kosztować około 770 tys. złotych. Teraz staramy się tę kwotę zmniejszyć przez dofinansowania zewnętrzne, negocjujemy też różne stawki, noclegi. To wszystko może wpłynąć na kwotę końcową — powiedziała nam Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrzyni Zakopanego.